Первые жертвы сильнейшего наводнения в Италии

Наводнение на севере Италии привело к первым жертвам – итальянские СМИ сообщают о троих пропавших без вести и об одном погибшем, информирует replyua.net. По последней информации, больше всего пострадавших в двух итальянских провинциях, расположенных на севере страны, - в Пьемонте и Лигурии.
В результате выхода рек из берегов многие дома были сильно подтоплены, и сотням жителей пришлось срочно эвакуироваться, забрав из дома только самые ценные вещи. В Турине последствия наводнения самые масштабные – накануне столкнулись две туристические лодки, одна из которых затонула. По чистой случайности, лодки были пустыми, и никто не пострадал. Власти региона уже объявили чрезвычайное положение и отметили, что больше всего от наводнений пострадают поля.
По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни ситуация станет критической. Ливни не прекратятся еще несколько дней, и уровень воды в реках продолжит повышаться. Жителям самых низменных районов власти настоятельно рекомендуют на некоторое время покинуть свои дома и переждать непогоду.