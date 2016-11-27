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Додон сделал заявление в отношении ассоциации Молдовы с Европейским Союзом

Додон сделал заявление в отношении ассоциации Молдовы с Европейским Союзом
Газета.ру пишет, что Игорь Додон, победивший на президентских выборах в Молдове, сделал в субботу заявление в отношении ассоциации страны с Европейским союзом, - передает replyua.net.

В интервью для Stirile TV Додон отметил, что внешнеполитический курс Молдовы в отношении Европейского союза останется неизменным – страна продолжит реализацию договора об Ассоциации с Европейским союзом. Додон подчеркнул, что отмена подобных соглашений лежит за пределами его компетенции, как президента страны. Также новоизбранный президент Молдовы заявил, что будет учитывать в своей политике интересы всех жителей страны, а не только социалистов, чьи голоса обеспечили его победу на президентских выборах.

Кроме того, Додон отметил, что будет добиваться сближения с Россией, в том числе в экономической сфере, однако пообещал, что все переговоры по этому вопросу будут проходить исключительно в трехстороннем формате – с участием Молдовы, России и ЕС. Также Додон заявил, что обеспечит проведение в стране референдума, на котором граждане Молдовы выскажут свое мнение по поводу внешнеполитического вектора страны – Европейского или Евразийского.
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