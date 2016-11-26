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Brexit и победа Трампа на выборах ничего не изменят в мире - Джонсон

Brexit и победа Трампа на выборах ничего не изменят в мире - Джонсон
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон посетил сегодня Кабул, где заявил, что выход Великобритании из Европейского союза и избрание Дональда Трампа президентом США никак не повлияют на «коалицию западных держав» и их взаимоотношением с остальным миром.

Во время своего выступления в Кабуле Джонсон также заявил, что Великобритания продолжит оказывать свою поддержку властям Афганистана, несмотря на Brexit. Это означает, что миссия НАТО останется в стране для оказания помощи афганским спецслужбам. Также Джонсон отметил, что Великобритания продолжит сотрудничать с Афганистаном и в сфере образования. Он подчеркнул: «Ни одно из направлений нашего сотрудничества не будет изменено – наши отношения с Афганистаном не зависят от того, будем ли мы с Европейском союзе или нет».

Джонсон отметил: «Я не могу ручаться за США, я не знаю, будут ли они выводить свой контингент из страны. Что же касается Великобритании, то мы выражаем свою приверженность Афганистану и оставим нашу политику в отношении него прежней». Глава МИД Великобритании подчеркнул, что она всерьез нацелена на поддержание безопасности и стабильности в Афганистане. За все годы афганской войны в ней погибли 450 британских военнослужащих.
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