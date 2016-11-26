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Новый президент Франции не поддерживает оккупационные действия России относительно Крыма

Новый президент Франции не поддерживает оккупационные действия России относительно Крыма
Франсуа Фийон заявил о том, что никогда не являлся сторонником оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией. В ходе телевизионных дебатов, политик заявил «Я и моя команда, разделяем ценности, принятые в США, а не в России. Франция является давним сторонником и союзником США».

Франсуа Фийон считает, что действия Владимира Путина, прямое нарушение законодательных прав и норм, которых сегодня придерживается, большая часть развитых стран с европейской политикой. О том, что Россия обязана соблюдать Минские соглашения, говорю, и буду говорить – сказал глава Франции. В то же время, политик подчеркнул, что и Украина обязана соблюдать Минские соглашения.

Политик настаивает на ведении переговоров с Россией для урегулирования конфликтной ситуации. Страна, обладающая ядерным оружием, может быть опасна, поэтому без переговоров обойтись никак нельзя. Политические ошибки обходятся слишком дорого. Призвать дипломатическими методами к ответу руководство России и наладить отношения – такая цель президента Франции.
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