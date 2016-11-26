После Brexit у британцев будет возможность купить гражданство ЕС

У всех граждан Великобритании, которые после того, как страна покинет блок, при желании будет возможность сохранить все выгоды гражданства ЕС, заплатив определенную сумму денег. Как передает replyua.net со ссылкой на The Guardian, соответствующее заявление прозвучало от парламентского представителя в переговорном процессе по Brexit Ги Верхофстадта. Он заявил, что является сторонником идей, которыми дадут право британским гражданам вносить раз в год взнос в Брюссель.
«Очень много людей говорят о нежелании терять связи. Я поддерживаю идею, согласно которой люди, являющиеся европейскими гражданами и желающие его сохранить, такую возможность имели. В целом, я положительно отношусь к такой идее», - отметил он.
Стало известно, что автором соответствующего предложения является либеральный депутат Европейского парламента, представляющего Люксембург. Предполагается, что голосование парламентариев за эту идею должно состояться до конца текущего года, однако, как известно, окончательное ее принятие предусматривает одобрение руководителей всех стран, являющихся членами Евросоюза, а также депутатами в парламенте.