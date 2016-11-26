валюта
СпецтемаУ меня не остается другого выбора, я прошу прощения - Ефремов

После Brexit у британцев будет возможность купить гражданство ЕС

После Brexit у британцев будет возможность купить гражданство ЕС
У всех граждан Великобритании, которые после того, как страна покинет блок, при желании будет возможность сохранить все выгоды гражданства ЕС, заплатив определенную сумму денег. Как передает replyua.net со ссылкой на The Guardian, соответствующее заявление прозвучало от парламентского представителя в переговорном процессе по Brexit Ги Верхофстадта. Он заявил, что является сторонником идей, которыми дадут право британским гражданам вносить раз в год взнос в Брюссель.

«Очень много людей говорят о нежелании терять связи. Я поддерживаю идею, согласно которой люди, являющиеся европейскими гражданами и желающие его сохранить, такую возможность имели. В целом, я положительно отношусь к такой идее», - отметил он.

Стало известно, что автором соответствующего предложения является либеральный депутат Европейского парламента, представляющего Люксембург. Предполагается, что голосование парламентариев за эту идею должно состояться до конца текущего года, однако, как известно, окончательное ее принятие предусматривает одобрение руководителей всех стран, являющихся членами Евросоюза, а также депутатами в парламенте.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Сазонов: отличная пятничная новость для Украины, которую не испортит даже Янукович
Важное за сутки

Последние новости

Березовець розповів про перспективи партійного проекту Саакашвілі

Brexit и победа Трампа на выборах ничего не изменят в мире - Джонсон

Последствия обстрела: половина Донецкой области осталась без водоснабжения

Кремлевские власти остановили занятия «Школы журналистских расследований»

Ирина Геращенко сделала интересное предложение еврооптимистам

После Brexit у британцев будет возможность купить гражданство ЕС

Фавориты президентской гонки во Франции высказались о Крыме

Порошенко рассказал, где живут апологеты Голодомора

Британці матимуть змогу "купити" громадянство ЄС

Портников: у Фиделя и Моторолы больше общего, чем кажется

Всі, хто заперечує геноцид українського народу, живуть в одному місці - Порошенко

Анна Герман рассказала о боли, которую ей причинил Янукович

"Азов" розповів, як їхні командири дізнаються про те, що їх затримали, перебуваючи у себе на базі

В России Януковича никто никогда не допросит – эксперт

АП США: Результати виборів президента показали справжню волю американців

Боязнь украинцев подтолкнула Сталина организовать Голодомор – Портников

Казанський: треба зуміти прожити своє життя так, щоб для інших твоя смерть стала приводом для карнавалу

Через обстріли без води сидить половина Донецької області

Доник: идеалы преданы, Порошенко – враг всего живого

Путін вважає, що російське громадянство Сігала поліпшить відносини РФ та США

 Новости за день