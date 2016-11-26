Саудівська Аравія не буде вести переговори ОПЕК за участі РФ

Представники Саудівської Аравії відмовилися брати участь у раніше запланованих переговорів, в яких також братиме участь Російська Федерація, про можливе обмеження видобутку нафти країнами, які не входять до ОПЕК. В результаті цього повідомлення заплановані на 28-ме листопада переговори у Відні були скасовані. Після чого і різко впали ціни на нафту. Про це сьогодні, 26-го листопада, пише видання DW з посиланням на агентство Bloomberg, передає replyua.net.
Замість зустрічі, яка була запланована на понеділок, в той самий час буде відбуватися внутрішня зустріч ОПЕК, де її члени зможуть врегулювати свої внутрішні розбіжності. Зокрема, можливим обмеженням видобутку чорного золота Іраном та Іраком. Проте Іран наполягає на тому, щоб йому дозволити видобувати ті обсяги нафти, які він міг отримувати до запровадження санкцій.
Уряд Іраку вимагає для себе проголошення надзвичайного стану. Там пояснили, що їм потрібно видобувати нафту для боротьби з терористичною організацією ISIS. Саудівська Аравія наголосила, що вона хотіла б провести спочатку внутрішні переговори ОПЕК перед тим, як виносити переговори на новий рівень – за присутності таких держав, як Російська Федерація.
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