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Путін та Ердоган провели продуктивну телефонну розмову

Путін та Ердоган провели продуктивну телефонну розмову
Нещодавно між президентом Російської Федерації Владимиром Путиным та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом відбулася розмова по телефону, під час якої вони обговорили декілька ключових питань, які пов’язані з загибеллю турецьких військових на півночі Сирії в результаті атаки урядових сирійських військ. Про це сьогодні, 26-го листопада, повідомляє видання «Turkish Minute», передає replyua.net.

Турецький президент наголосив, що його країна сильно поважає суверенність та територіальну цілісність Сирії. Також Ердоган сказав, що операція, яка почалася ще у серпні, доводить рішучість Туреччини у боротьбі з тероризмом. В той самий час видання Reuters повідомляє, що глави двох держав обговорили ситуацію з загибеллю в Сирії представників Збройних сил Туреччини неподалік населеного пункту Аль-Баб під час авіаудару сирійського уряду.

У повідомленні також вказується, що у Кремлі кажуть, що розмова між Путіним та Ердоганом була конструктивною та плодовитою. «Дві сторони погодилися і надалі координувати свої дії для ефективної боротьби з терористичною організацією «Ісламська держава», - підкреслили у інформаційному листі. Як відомо, під час атаки сирійського уряду загинули троє турецьких солдат.
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