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Сазонов: и эти люди боятся безвиза с Украиной!

Сазонов: и эти люди боятся безвиза с Украиной!
На своей странице в Фейсбуке политолог Кирилл Сазонов пишет о том, что Ангела Меркель выступила с новым заявлением, информирует replyua.net. По словам Сазонова, немецкий канцлер рассказала, что намеревается выселить из Германии около ста тысяч мигрантов, не получивших право на пребывание в этой стране, до конца текущего года.

«Планируется, что две трети из числа этих мигрантов будут самостоятельно покидать Германию, а одну треть Меркель выселит принудительно. Ага. Куда они поедут-то? Домой? А, может быть, в Великобританию? Тридцать тысяч куда планируется депортировать?», спрашивает политолог. Сазонов отмечает, что, наверно, через неделю в Германию никто из этих мигрантов не вернется, если их принудительно депортируют, но это очень смешно. «Честное слово, читать об этом смешно. И эти люди так боятся отмены безвизового режима с Украиной», пишет Сазонов.

Напомним, что сегодня стало известно о том, что Франция намеревается «затормозить» безвиз с Украиной и объясняет заморозку переговоров президентскими выборами в стране. По словам французских дипломатов, переговоры по механизму приостановления безвиза будут заморожены из-за опасности победы Марин Ли Пен на выборах.
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