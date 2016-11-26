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Украина не получит безвиз из-за Марин Ле Пен

Украина не получит безвиз из-за Марин Ле Пен
Власти Франции хотят пойти на беспрецедентный шаг – они считают, что, заморозив переговоры по механизмам приостановки безвиза до президентских выборов в стране, они смогут помешать Марин Ле Пен стать новым президентом Франции, передает replyua.net со ссылкой на Европейскую правду.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле следующего года, и, если власти заморозят переговоры, это будет означать, что Украина получит безвиз не раньше мая 2017 года. Собеседники «Европейской правды» отметили, что еще в среду представитель Франции удивил всех присутствующих на техническом заседании ЕС. Французский дипломат заявил, что теперь нужно определяться – или Евросоюз сохраняет свободное перемещение европейцев внутри Шенгенской зоны, или открывает визовую либерализацию.

Источник подчеркнул, что он знает, о чем именно говорил французский дипломат. «У нас есть проблема – президентские выборы. Если быть точнее, то проблема не в самих выборах, а в Марин Ле Пен. Мы напуганы победой Трампа, и на фоне событий в США победа Ле Пен нам кажется реальностью. Мы знаем, что Украина будет разочарована, но по-другому поступить не можем», отметил источник.
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