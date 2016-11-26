Миллиардер завещал большую часть состояния деревне, где он родился

Антонио Фернандес, владелец знаменитого бренда «Корона», выпускающего пиво, завещал большую часть своего состояния жителям деревни, в которой он родился.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Форбс, бизнесмен скончался в августе этого года, оставив после себя 210 миллионов долларов для жителей Серезалес дель Сондадо – деревни в провинции Испании Лион. Впрочем, жители маленькой деревушки не так счастливы, получив миллионы, как расстроены смертью своего знаменитого «соседа». По словам Максимино Санчеса, владельца маленького бара в этой деревне, жители подавлены известием о смерти Фернандеса и не знают, как они будут жить без бизнесмена.
Фернандес прожил почти сто лет – он родился в 1917 году, а в 1949 году уехал в Мексику, где и занялся производством пенного напитка. Его дела быстро пошли в гору, а пиво «Корона» стало одним из самых продаваемых во всем мире. В своем завещании бизнесмен указал, что 210 миллионов он оставляет жителям своей деревни. Теперь 80 человек, проживающие в этом населенном пункте, стали миллионерами.
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