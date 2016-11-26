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Миллиардер завещал большую часть состояния деревне, где он родился

Миллиардер завещал большую часть состояния деревне, где он родился
Антонио Фернандес, владелец знаменитого бренда «Корона», выпускающего пиво, завещал большую часть своего состояния жителям деревни, в которой он родился.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Форбс, бизнесмен скончался в августе этого года, оставив после себя 210 миллионов долларов для жителей Серезалес дель Сондадо – деревни в провинции Испании Лион. Впрочем, жители маленькой деревушки не так счастливы, получив миллионы, как расстроены смертью своего знаменитого «соседа». По словам Максимино Санчеса, владельца маленького бара в этой деревне, жители подавлены известием о смерти Фернандеса и не знают, как они будут жить без бизнесмена.

Фернандес прожил почти сто лет – он родился в 1917 году, а в 1949 году уехал в Мексику, где и занялся производством пенного напитка. Его дела быстро пошли в гору, а пиво «Корона» стало одним из самых продаваемых во всем мире. В своем завещании бизнесмен указал, что 210 миллионов он оставляет жителям своей деревни. Теперь 80 человек, проживающие в этом населенном пункте, стали миллионерами.
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