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Фірташа оголосила у розшук прокуратура Іспанії

Фірташа оголосила у розшук прокуратура Іспанії
Антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила в міжнародний розшук українського олігарха Фірташа Дмитра, якого підозрюють у виведенні значних кошів. Про це розповів співробітник іспанської прокуратури, пише видання «DW», передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що окрім центрального фігуранта Фірташа у міжнародний розшук оголосили ще двох його поплічників, які також мають українське громадянство. Представник антикорупційної прокуратури не став називати їхні імена, зазначивши, що це таємниця слідства. Також у інформаційному листі зазначається,що в день видачі ордеру на оголошення в розшук в Іспанії було затримано п’ятьох інших спільників українського олігарха.

«Їхніми прямими обов’язками було відмивання грошей українського магната. Один з п’яти затриманих – відомий адвокат з Іспанії Антоніо де Фортуна», - розповіли у Антикорупційній прокуратурі Іспанії. Згідно з повідомленням, ці люди організували для Фірташа декілька офшорних компаній, які були зареєстровані в Панамі. Але значна сума коштів залишалася в іспанській нерухомості. За словами співрозмовника, мова йде про декілька десятків незаконно отриманих мільйонів євро. Точну суму він відмовився називати.
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