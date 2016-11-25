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В Италии еще одна природная катастрофа

В Италии еще одна природная катастрофа
Жители многих районов Италии еще не успели оправиться после серии мощных землетрясений, как на север страны обрушились проливные ливни, спровоцировавшие наводнение.

Как информирует replyua.net со ссылкой на «Европейские новости», в итальянском городе Турин река По вышла из берегов. Многие районы города оказались полностью затопленными, а в Мурации жителям вообще запретили выходить на улицу и использовать автотранспорт. По словам Серджио Каимпарино, руководителя итальянского региона Пьемонт, он уже обратился к правительству Италии с просьбой оказать помощь, а также объявить чрезвычайное положение в регионе. Наводнение началось не только в Турине.

Согласно последней информации, несколько часов назад удалось спасти четырех мигрантов, которые жили под мостом над рекой Роя в городе Вентимилья – Роя разлилась, и мигранты оказались в западне. Глава региона предупредил о серьезных последствиях наводнения в Турине и других населенных пунктах. Напомним, что недавно в Карибском море был сильнейший ураган Отто, который унес жизни 3 человек.
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