Итоги саммита Украина - ЕС

Как сообщает ТСН, в четверг в Брюсселе состоялся саммит Украина – Европейский союз, который является уже восемнадцатым. Агентство отмечает, что вместо обещанных четырех договоров подписали лишь два – по вопросам энергетики и финансовой помощи в борьбе с коррупцией, - передает replyua.net.
Европейский союз выделит грант на борьбу с коррупцией в сумме 16,5 миллиона евро, который будет распределен между государственными антикоррупционными структурами Украины, а также общественными организациями и СМИ. Вопрос о финансировании ЕС реформы госслужбы в Украине пока был отложен, как и вопрос сотрудничества Национальной полиции Украины с Европолом.
Преградой для европейского кредита для Украины в сумме 600 миллионов евро стал запрет на экспорт леса-кругляка, что украинская сторона «пообещала исправить». Вопрос предоставления Украине безвизового режима даже не был внесен в повестку дня саммита, хотя именно с ним это мероприятие связывалось. Глава Европарламента подчеркнул, что вопрос либерализации визового режима между Украиной и ЕС откладывается до проведения выборов во Франции и Германии. В то же время, по его словам, проблемы могут возникнуть и в Италии и Венгрии. Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии, заявил, что безвизовый режим с Украиной, возможно, будет введен до конца года. Последним сюрпризом саммита стала речь Дональда Туска на украинском языке, в которой он выразил свои восхищение «мужеством и решительностью украинского народа в противостоянии агрессору» и пообещал, что «ЕС не оставит Украину».
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