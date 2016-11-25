США и ЕС подписали договор о защите персональных данных при проведении уголовных расследований

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Европейский парламент в четверг ратифицировал соглашением между Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом.
Главная цель ратифицированного соглашения – это защита информации, обмен которой происходит между специальными службами США и ЕС в ходе антитеррористических расследований. Стороны приняли решение о подписании данного договора в связи со скандалом, разразившимся в 2013 году – США тогда обвинили в массовом шпионаже, что породило серьезное напряжения в трансатлантических отношениях. В частности, ключевой проблемой оказалось неясность намерений правоохранительных органов США в отношении огромного объема данных и персональной информации, накопленного в ходе различных расследований.
Соглашение, которое разрабатывалось шесть лет, содержит механизм обмена данными между полицией, судебными органами, а также компаниями и государственными органами ЕС и США таким способом, при котором обеспечивается защита персональных данных граждан – имени, адреса проживания, судимости и прочего. Его суть в том, что граждане ЕС, участвующие в судебных процессах в штатах, в вопросе защиты персональных данных, полученных в ходе расследований, проводимых спецслужбами США, были приравнены в правах к гражданам США.
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