Не безвізом єдиним: Туск анонсував санкції проти РФ

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На саміті «Україна – Європейський Союз», який відбувся сьогодні, двадцять четвертого листопада 2016 року, очільник європейської Ради Дональд Туск повідомив приємні для України новини, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал «Цензор.нет».Так, Туск наголосив, що санкції проти Російської Федерації, запроваджені щодо неї за агресію на Донбасі, буде продовжено ще як мінімум на півроку. Відповідне рішення лідери країн-членів Європейського Союзу мають прийняти до середини грудня поточного року, коли має відбутись черговий саміт ЄС. Аналогічну інформацію за результатами саміту оприлюднив і президент України Петро Порошенко – за його словами, санкції проти Кремля мають діяти до повного виконання ним Мінських угод.Нагадаємо, кількома днями раніше президент Сполучених Штатів Барак Обама під час свого візиту до Європи домовився з бундесканцлером Німеччини Ангелою Меркель, британським прем’єром Терезою Мей, французьким президентом Франсуа Олландом та очільниками італійського та іспанського урядів Маттео Ренци і Маріано Рахоєм про продовження санкцій проти РФ. За словами світових лідерів, санкції мають діяти до припинення агресії та виконання Росією зобов’язань, які вона на себе взяла в рамках Мінського процесу.