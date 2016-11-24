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Сазонов пояснив причини, з яких ЄС відкладає введення безвізу для України

Сазонов пояснив причини, з яких ЄС відкладає введення безвізу для України
Блогер Кирило Сазонов на своїй сторінці в Фейсбук поділився міркуваннями щодо того, чому Європейський Союз продовжує затягувати надання Україні безвізового режиму, - про це інформує replyua.net.

Так, за словами блогера, Брюссель заявив, що всі сто сорок чотири формальних вимоги, які стояли перед Україною, наша влада виконала. Тим не менш, без запровадження механізму відкликання безвізу, в’їзні правила для нас не лібералізують. У чому проблема? – цікавиться блогер? А для лівійців і сирійців такий механізм вже розробили? Чи ці нелегальні мігранти не такі страшні, як українці, які в’їдуть на територію країн ЄС офіційно?

На думку блогера, крім формального переліку з ста сорока чотирьох пунктів, йдеться й про наявність ще й неофіційних вимог, які лідери ЄС бояться чи соромляться озвучити. Ще це може бути? Надання окупованій частині Донбасу легітимного статусу? Внесення змін до Конституції? Дозвіл на експорт лісу-кругляку? Власне, єдиним інструментом української влади в цьому разі має бути абсолютна прозорість. Блогер наголошує, що населення має право знати чого ще хоче Європа для того, щоб запровадити безвіз. А вже тоді ми вирішимо, чи потрібен нам цей безвіз за таку ціну, - зауважує Сазонов.
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