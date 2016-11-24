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Західна преса передбачила протистояння Меркель і Трампа

Західна преса передбачила протистояння Меркель і Трампа
Оглядачі видання Financial Times вважають, що бундесканцлер Ангела Меркель намагатиметься стати противагою новообраному президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу, - про це інформує replyua.net.

Так, нещодавно стало відомо, що Ангела Меркель має намір балотуватись на посаду очільника федерального уряду Німеччини вже четвертий раз поспіль. Деякі джерела наголошують, що остаточне рішення політик прийняла під впливом непередбачуваних результатів виборів у Сполучених Штатах. Відтак, Меркель вирішила взяти на себе відповідальність і очолити західну ліберальну демократію, на противагу впливу радикальних течій на популістів, вплив яких зростає в світі загалом та в Європі зокрема.

Сьогодні, двадцять четвертого листопада 2016 року, виступаючи перед німецьким парламентом, Меркель наголосила, що надалі бачить свою місію у боротьбі з ізоляціонізмом. Як негативний приклад вона навела заяву Трампа про бажання вийти з угод про тихоокеанське партнерство. Крім того, Меркель звернула увагу на те, що найбільшими страхами німців є тероризм, глобалізація та еміграція. Відтак, канцлер зауважила, що захистить «безпеку та свободу» як у сфері фінансів, так і у сфері міграції.
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