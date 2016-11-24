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Юнкер требует "безвиз" для Украины до конца года

Юнкер требует "безвиз" для Украины до конца года
Глава Еврокомиссии Юнкер полагает, что принять долгожданное решение о введении для украинцев безвизового режима вполне возможно уже до конца текущего года. О таком политик заявил в Брюсселе во время пресс-конференции при непосредственном участии Дональда Туска, а так же Петра Порошенко.

По мнению Туска, не смотря на некоторые трудности и даже разногласия, которые тоже имели место быть между разными странами союза, Украине можно предоставить ожидаемую либерализацию шенгенских виз до конца текущего года. Помимо того, Юнкер отдельно подчеркнул, что все дальнейшие задержки являются абсолютно недопустимыми. Так же согласно данным из некоторых источников, Жан Юнкер был достаточно радикальным и на всех переговорах, где он заявлял, что Евросоюз существенно теряет в доверии именно из-за своей политики по отношению к Украине.

Напомним, что Еврокомиссия уже предложила полностью отменить шенгенские визы украинцам еще 20-го апреля. Со своей стороны Украина уже выполнила все предоставленные критерии в пределах плана по либерализации виз. Окончательные же решения уже должны утверждаться Европарламентом и ЕвроСоветом после окончания переговоров между обоими институтами. Петр Порошенко проявлял ранее надежду, что 24-го ноября Украина уже сможет получить окончательное положительное решение о полноценной отмене виз.
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