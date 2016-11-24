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Портников: Европейский союз серьезно болен - проблемы только начинаются

Портников: Европейский союз серьезно болен - проблемы только начинаются
Как сообщает replyua.net, Виталий Портников в статье на newsru рассказывает о свидетельствах серьезного системного кризиса в Европейском союзе, который может не только стать препятствием на пути либерализации визового режима между Украиной и ЕС, но и разрушить всю евроинтеграционную систему.

Портников пишет, что в Европе начинается откровенный популизм – именно об этом свидетельствует заявление главы Европарламента Мартина Шульца. Он заявил, что ЕС готов отменить визовый режим с Украиной, однако ответственность за выполнение этого решения полностью лежит на национальных правительствах. Журналист сообщает: «Это заявление является знаковым для Украины – ЕС ярко продемонстрировал, что уже не может отвечать по своим счетам».

Портников подчеркивает, что начался этот системный кризис в ЕС не сегодня – первым признаком царствования популизма в ЕС стал консультативный референдум, проведенный в Нидерландах. «Последствия нидерландского референдума относительно Ассоциации ЕС и Украины – это триумф популизма и безответственности в Европе. Фактически, власти страны решили узнать мнение граждан о возможности подписания договора об Ассоциации между Украиной и ЕС, но не установили законодательно юридическое значение последствий такого референдума. В итоге, большинство граждан Нидерландов проголосовали «против», однако, как это повлияет на ратификацию договора об Ассоциации, и повлияет ли вообще, до сих пор неизвестно», - пишет блогер.

Журналист пишет, что западные соседи Украины вступали во вполне здоровый Европейский союз, а теперь это сообщество «заболело» популизмом. Он подчеркивает: «Задача Украины в этой ситуации – выбрать для себя комфортный режим взаимодействия и помочь союзу найти лекарство от популизма, пока он окончательно его не разрушил».
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