За национальную венгерскую визу больше не нужно платить

Венгерское правительство приняло окончательное решение отменить изымание платы за выдачу национальных виз, выдаваемых для украинских граждан. Первым о новой договоренности сообщил сегодня Владимир Гройсман сразу после встречи со своим венгерскм коллегой Виктором Орбаном.
Известно, что национальные визы сегодня выдаются для рабочих командировок, легальной трудовой деятельности в стране, обучения в университетах, принятия участия в различных культурных и разного рода спортивных соревнованиях, мероприятиях, а так же для воссоединения семей. Такие визы выдаются исключительно для одного только государства. Для того, в котором заявитель собирается находиться на протяжении долгого периода времени.
Граждане государств, которые не входят в зону Шенгена, но имеют национальную визу, имеют полное право перемещаться полностью по всей сегодняшней территории Шенгенской зоны. Помимо того, конечное решение о том, чтобы разрешить пересекать границу принимает непосредственно пограничная служба. Пограничники имеют право проверять цели поездка, наличие достаточного количества денег, а так же соблюдение выезда в положенные сроки. Желающим осуществить туристические поездки в Венгрию по-прежнему будет необходимо оформлять и оплачивать полную стоимость обыкновенной шенгенской визы.
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