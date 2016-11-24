валюта
СпецтемаСлова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер

За национальную венгерскую визу больше не нужно платить

За национальную венгерскую визу больше не нужно платить
Венгерское правительство приняло окончательное решение отменить изымание платы за выдачу национальных виз, выдаваемых для украинских граждан. Первым о новой договоренности сообщил сегодня Владимир Гройсман сразу после встречи со своим венгерскм коллегой Виктором Орбаном.

Известно, что национальные визы сегодня выдаются для рабочих командировок, легальной трудовой деятельности в стране, обучения в университетах, принятия участия в различных культурных и разного рода спортивных соревнованиях, мероприятиях, а так же для воссоединения семей. Такие визы выдаются исключительно для одного только государства. Для того, в котором заявитель собирается находиться на протяжении долгого периода времени.

Граждане государств, которые не входят в зону Шенгена, но имеют национальную визу, имеют полное право перемещаться полностью по всей сегодняшней территории Шенгенской зоны. Помимо того, конечное решение о том, чтобы разрешить пересекать границу принимает непосредственно пограничная служба. Пограничники имеют право проверять цели поездка, наличие достаточного количества денег, а так же соблюдение выезда в положенные сроки. Желающим осуществить туристические поездки в Венгрию по-прежнему будет необходимо оформлять и оплачивать полную стоимость обыкновенной шенгенской визы.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Муждабаев: предатель, сдавший Крым, пробивает себе дорогу в украинской политике
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
24 ноя 2016
20377

Муждабаев: предатель, сдавший Крым, пробивает себе дорогу в украинской политике

Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook пишет о Анатолие Могилеве, который до Майдана являлся «хозяином Крыма» и ставленником Януковича. Муждабаев подчеркивает, что он «пересидел» тяжелые для

24 ноя 2016
11724

Невзоров: день рождения Кирюши – замечательное событие, но была упущена важная деталь

Александр Невзоров, известный российский журналист, дал интервью Эху Москвы и рассказал, что день рождения патриарха Кирилла стал днем «холуйства», сообщает replyua.net. По мнению Невзорова, в России


Последние новости

Блогер розповів про чергові трагічні розбірки в окупованому Донецьку

Путін заявив, що затримані Україною кримські дезертири «йшли в інститут»

Хлеб в Украине дорожать не будет

Портников: в ситуации с Януковичем есть один очень интересный нюанс

Сколько заработает Киев благодаря Евровидению?

Депутат: у украинцев начнут отбирать квартиры

Блогер знову знайшов докази співпраці Опозиційного блоку та «Батьківщини»

Россия прекратила экспорт авто в Украину

Ляшко пообещал хрен Европе

Найем: будем честными – ЕС неискренен по отношению к Украине

Юнкер требует "безвиз" для Украины до конца года

Лавров будет участвовать в "нормандском формате"

В окупований Крим приїжджала делегація турецьких бомжів – блогер розвінчала черговий фейк російських ЗМІ

За национальную венгерскую визу больше не нужно платить

Порошенко назвал еще одну новую дату по безвизу

На спільному саміту Україна та ЄС завдали удару по планах «Газпрому»

Трагедия на электростанции в Китае, есть погибшие

Порошенко: це перший саміт, коли ми ставимо вимоги до ЄС, а не навпаки

Портников: Европейский союз серьезно болен - проблемы только начинаются

Филарет призвал узаконить капелланов

 Новости за день