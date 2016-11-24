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У Європарламенті вирішують питання щодо призупинення переговорів з Туреччиною

У Європарламенті вирішують питання щодо призупинення переговорів з Туреччиною
Депутати Європейського парламенту вважають за необхідне запровадити тимчасовий мораторій на переговори з Туреччиною щодо асоціації з Євросоюзом. Дану резолюцію прийняли сьогодні, 24-го листопада, передає replyua.net.

В той самий час у резолюції зазначається, що питання Туреччини має залишатися одним з головних на наступні кілька місяців, не зважаючи на деякі обставини. Також євродепутати взяли на себе зобов’язання переглянути свою резолюцію у тому випадку, якщо турецька влада скасує репресивні заходи в умовах, коли в країні оголошено надзвичайний стан. «На сьогоднішній день Туреччина для Європейського союзу – важливий стратегічний партнер. Але у партнерських стосунках бажання виконувати свою частину угоди має бути у кожної сторони. І ми бачимо, що Туреччина робить фактично все навпаки: її уряд зводить країну зі хляху до Євроінтеграції», - йдеться у документі.

Призупинення переговорів ЄС з Туреччиною означає те, що в цей період не будуть вирішуватися спільні питання та прийматися будь-які двосторонні рішення. Як повідомлялося раніше, після невдалої спроби політичного перевороту в Туреччині було заарештовано понад 35 тисяч осіб, з яких переважна частина – військові.
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