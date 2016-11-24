Арьев: резолюция Европарламента победит российскую пропаганду

Владимир Арьев, нардеп от Блока Порошенко и глава подкомитета по вопросам межпарламентских связей, считает, что принятие Европарламентом резолюции по борьбе с пропагандой российских СМИ поможет блокировать информационные атаки Кремля. Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, депутат подчеркнул, что Евросоюз активно борется с пропагандой Кремля.
«Помимо принятой резолюции, еще в 2013 году при офисе Федерики Могерини, высокого представителя ЕС по политике безопасности и внешним делам, был создан центр по борьбе с пропагандой, идущей из России. А принятая накануне резолюция только усилит возможности борьбы, и даст возможность многочисленным европейским институтам расширять способы противостояния кремлевской пропаганде. Резолюция позволит блокировать кремлевскую информацию», уверен депутат.
Также Арьев подчеркнул, что идея принятия этой резолюции назревала в Европарламенте уже давно, и вчера была соблюдена лишь формальная процедура. «Как вы знаете, в европейских институтах такие процедуры очень часто бывают сложными и долгими», отметил депутат от БПП.
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