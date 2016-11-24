Украине и Грузии предоставят безвиз не ранее лета 2017 года

Не исключено, что в Евросоюзе примут механизм, предусматривающий приостановление действие безвизового режима только после выборов президента Франции. Как передает replyua.net, такую точку зрения на своей странице в Твиттере представил журналист Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк. Проведение первого тура нового президента Франции запланировано на 23 апреля, а второй должен состояться 7 мая 2016 года.
Исходя из этой информации, Европейский союз отложит визовую либерализацию для граждан Украины и Грузии. Гражданам обеих стран теперь следует надеяться, что предоставление долгожданного безвизового режима произойдет летом следующего года. В соответствии с процедурой получения права на безвизовые поездки, вначале нужно подписать соответствующий документ, после которого необходимо будет подождать 21 день. «Не думаю, что до конца года удастся достичь согласия касаемо механизма приостановки безвизового режима. Ждать нужно будет до выборов нового французского президента, которые пройдут в апреле-мае 2017 года»,- отметил Йозвяк в своем Twitter.
Как известно, 17 ноября члены Комитета постоянных представителей Евросоюза дали согласие начать межинституциональные переговоры по безвизовому режиму для украинских граждан.
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