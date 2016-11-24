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Йозвяк розповів про можливості надання безвізового режиму для України

Йозвяк розповів про можливості надання безвізового режиму для України
Роботу над механізмом призупинення безвізового режиму, який затримує процес скасування візового режиму для України, скоріше за все у цьому році так і не виконають. Дане питання відкладуть на літо наступного року, коли завершаться вибори у Франції. Про це сьогодні, 24-го листопада, у своєму Твіттер-акаунті написав брюссельський журналіст «Радіо Свободи» Рікард Йозвяк, передає replyua.net.

«На сьогоднішній день практично неможливо стверджувати того, що згоду стосовно механізму призупинення безвізового режиму буде знайдено у цьому році. Скоріше за все доведеться зачекати до того часу, поки не закінчаться президентські вибори у Франції, які заплановані на квітень-травень наступного року», - сказав він.

Як повідомлялося раніше, президентські вибори у Франції пройдуть в два етапи: перший етап відбудеться 23-го квітня, другий – 7-го травня. Виходячи з цього, Україна отримає безвізовий режим з Європейським союзом не раніше ніж на початку літа 2017 року, оскільки після прийняття рішення буде відбуватися процедура підписань та трьохтижневий період очікування. Як відомо, Україна виконала всі необхідні передумови для отримання безвізового режиму з Євросоюзом.
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