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Главнокомандующий ВМФ Эстонии подал в отставку из-за контрабандного скандала

Главнокомандующий ВМФ Эстонии подал в отставку из-за контрабандного скандала
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, главнокомандующий военно-морским флотом Эстонии подал в отставку в связи с крупным контрабандным скандалом – на борту одного из военных кораблей было найдено огромное количество контрабандных сигарет и алкоголя.

Стен Сеппер заявил о своей отставке 23 ноября. Он взял на себя ответственность за контрабанду всех 56 незадекларированных блоков сигарет и 1000 литров спиртного, провозимых в трюме минного тральщика «Sakala», что было установлено ранее в текущем месяце. Местные СМИ пишут, что отставка Сеппера принята, однако он не будет уволен из вооруженных сил Эстонии – его уже назначили старшим офицером штаба.

Министр обороны Эстонии заявил, что поступок Сеппера заслуживает уважения – очень важно, что он взял на себя всю ответственность за события, которые произошли в сфере его компетенции. Министр подчеркнул: «Главнокомандующий Эстонского флота решил уйти в отставку из-за ущерба, нанесенного репутации ведомства этим коррупционным скандалом. Это событие – большой позор для ВМФ Эстонии, независимо от того, какими будут результаты официального расследования».
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