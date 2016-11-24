Главнокомандующий ВМФ Эстонии подал в отставку из-за контрабандного скандала

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, главнокомандующий военно-морским флотом Эстонии подал в отставку в связи с крупным контрабандным скандалом – на борту одного из военных кораблей было найдено огромное количество контрабандных сигарет и алкоголя.
Стен Сеппер заявил о своей отставке 23 ноября. Он взял на себя ответственность за контрабанду всех 56 незадекларированных блоков сигарет и 1000 литров спиртного, провозимых в трюме минного тральщика «Sakala», что было установлено ранее в текущем месяце. Местные СМИ пишут, что отставка Сеппера принята, однако он не будет уволен из вооруженных сил Эстонии – его уже назначили старшим офицером штаба.
Министр обороны Эстонии заявил, что поступок Сеппера заслуживает уважения – очень важно, что он взял на себя всю ответственность за события, которые произошли в сфере его компетенции. Министр подчеркнул: «Главнокомандующий Эстонского флота решил уйти в отставку из-за ущерба, нанесенного репутации ведомства этим коррупционным скандалом. Это событие – большой позор для ВМФ Эстонии, независимо от того, какими будут результаты официального расследования».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Горячая тема: Слова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер