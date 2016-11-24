Убийцу депутата парламента Великобритании приговорили к пожизненному заключению

Радио Свобода сообщает, что сегодня присяжные приняли единогласное решение в деле об осуждении пятидесятитрехлетнего Томаса Мейра, обвиняемого в жестоком убийстве депутата Палаты общин британского парламента Джо Кокс, - передает replyua.net.
Суд в составе судьи и двенадцати присяжных признал Мейра виновным в убийстве, и приговорили его к пожизненному заключению. Судебное решение было оглашено двадцать третьего ноября в Лондоне. Мейр попросил предоставить ему последнее слово, однако судья отказал ему, в связи с тем, что Мейр ранее уже официально отказался от этой возможности.
Напоминаем, что Мейр убил депутата британского парламента 16 июня – он выпустил в нее три пули, а потом набросился на нее с ножом. Инцидент произошел в Берстолле прямо среди бела дня. Коск прибыла в этот город, чтобы выступить перед избирателями. Она являлась членом Лейбористской партии и входила в состав нижней палаты британского парламента. Кокс выступала против Brexit. В связи с ее гибелью на несколько дней была приостановлена агитация, связанная с референдумом о выходе страны из ЕС. Многие политики заявляли, что это жестокое убийство является посягательством на демократию.
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