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Політолог пояснив, чому розкручена російською пропагандою історія з «польськими позовами» не має під собою ніякого ґрунту

Політолог пояснив, чому розкручена російською пропагандою історія з «польськими позовами» не має під собою ніякого ґрунту
Політолог Тарас Чорновіл проаналізував повідомлення про те, що поляки буцімто подали до суду сто тисяч позовів щодо реституції майна, втраченого після примусового переселення з Галичини у 1944-1945 роках, - про це replyua.net інформує з посиланням на допис експерта на сторінці в Фейсбук.

Так, політолог пояснює, що насправді йдеться про діяльність польської маргінальної партії «Змяна», яка фінансується Кремлем. Її функціонери знайшли кількох кресовяків (осіб, переселених з західноукраїнських земель після Другої світової війни) і переконали їх подати позови до суду. Після довгих вмовлянь врешті було підготовано дві позовні заяви (а не кілька тисяч, як переконували ЗМІ), але у їх задоволенні польський суд відмовив.

Політолог задається питанням: чи підтримає цю ініціативу правляча у Польщі партія «Право і справедливість»? Звісно, «ПіС» політична сила доволі непередбачувана, але, на відміну від решти європейських «правих», у них є прекрасна риса – вони ненавидять Кремль не менше за нас. Відтак, навряд чи правляча партія Польщі буде підігрувати російській пропаганді. Більше того, піднімати тему реституції на міжнародному рівні полякам зараз дуже невигідно, адже до тридцяти відсотків нерухомого майна у Польщі належало свого часу німцям, яких свого часу теж було примусово виселено і які зараз ретельно документують всі питання, які стосуються можливих відшкодувань. Відтак, маємо справу з черговим фейком російської пропаганди, - підсумовує блогер.
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