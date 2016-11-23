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Блогер: резолюція ЄС викликала у пропагандистів Кремля сильний біль в районі п’ятої точки

Блогер: резолюція ЄС викликала у пропагандистів Кремля сильний біль в районі п’ятої точки
Російський опозиційний блогер Слава Рабинович на своїй сторінці в Фейсбук прокоментував реакцію російських пропагандистів на прийняту напередодні резолюцію Європейського парламенту щодо протидії дезінформації, - про це інформує replyua.net.

Так, Рабинович наголошує, що серед основних носіїв російської ворожої пропаганди Європарламент назвав Sputnik, RT, фонд «Русский мир» тощо. У російської влади та підконтрольних їй «журналістів» це викликало жорстку реакцію: ЄС звинуватили у гоніннях на свободу слова, ворожості, політичній та моральній деградації. Очільниця каналу RT Маргарита Симонян взагалі заявила, що «Захід жахнеться тому, що скоїв».

Рабинович, коментуючи звинувачення у посяганні на свободу слова, наводить як приклад результати роботи сумнозвісного RT: до початку мовлення іспанською мовою в іспаномовних державах про існування Росії знали сім-вісім відсотків опитаних. Після кількох років посиленої пропаганди про Росію знають вже п’ятнадцять відсотків опитаних, і всі ставляться до цієї держави негативно. А все тому, що вони розуміють, коли їх обманюють і не хочуть споживати інформаційне сміття. Відтак, ніяких гонінь на свободу слова немає – бо не можна порівнювати справжню журналістику і діяльність російських ЗМІ.
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