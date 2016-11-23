У РФ злякались резолюції ЄС щодо протидії пропаганді і назвали її злочином

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Речниця російського Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова розкритикувала Резолюцію Європейського Союзу щодо протидії російській пропаганді, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Цензор.нет».Так, сьогодні, двадцять третього листопада 2016 року, Захарова наголосила, що прийняття такого документа є «інформаційним злочином». Для обґрунтування своєї позиції вона послалась на «тероризм», «фундаменталізм», «націоналізм» і «ксенофобію», які буцімто тепер не отримуватимуть на міжнародному рівні належного висвітлення, якщо не працюватимуть російські ЗМІ. Більше того, за словами дипломата, з моменту прийняття резолюції люди втратять «можливість думати», бо вони не отримуватимуть інформації з альтернативних джерел.Відтак, Захарова котре проявила притаманний їй «високий такт», обізвавши міжнародний документ «поганим папірцем». Нагадаємо, нещодавно в Європейському парламенті було прийнято Резолюцію, спрямовану на протидії російській «ворожій пропаганді». Зокрема, цим документом шкідливими було визнано інформагентство Sputnik, сумновідомий телеканал RT, фонд «Русский мир», організацію «Россотрудничество» тощо.