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У РФ злякались резолюції ЄС щодо протидії пропаганді і назвали її злочином

У РФ злякались резолюції ЄС щодо протидії пропаганді і назвали її злочином
Речниця російського Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова розкритикувала Резолюцію Європейського Союзу щодо протидії російській пропаганді, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Цензор.нет».

Так, сьогодні, двадцять третього листопада 2016 року, Захарова наголосила, що прийняття такого документа є «інформаційним злочином». Для обґрунтування своєї позиції вона послалась на «тероризм», «фундаменталізм», «націоналізм» і «ксенофобію», які буцімто тепер не отримуватимуть на міжнародному рівні належного висвітлення, якщо не працюватимуть російські ЗМІ. Більше того, за словами дипломата, з моменту прийняття резолюції люди втратять «можливість думати», бо вони не отримуватимуть інформації з альтернативних джерел.

Відтак, Захарова котре проявила притаманний їй «високий такт», обізвавши міжнародний документ «поганим папірцем». Нагадаємо, нещодавно в Європейському парламенті було прийнято Резолюцію, спрямовану на протидії російській «ворожій пропаганді». Зокрема, цим документом шкідливими було визнано інформагентство Sputnik, сумновідомий телеканал RT, фонд «Русский мир», організацію «Россотрудничество» тощо.
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