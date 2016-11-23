валюта
СпецтемаБоровой: вы можете меня проклинать, но это правда

В Европарламенте сравнили Россию с ИГИЛ и «Аль-Каидой»

В Европарламенте сравнили Россию с ИГИЛ и «Аль-Каидой»
Сегодня состоялось заседание Европейского парламента, в ходе которого состоялось принятие резолюции о противодействии пропаганде, распространяемой третьими силами. Об этом сообщает replyua.net. В том числе, авторы документа упомянули пропаганду Кремля и пропаганду ИГ в качестве угрозы для суверенитета, независимости в политической сфере и безопасности граждан, а также существует угроза территориальной целостности стран-членов Европейского союза.

Авторы резолюции обвинили Россию в предоставлении финансовой поддержки оппозиционным движениям и группам в странах Евросоюза и «использовании фактора международных отношений с целью разобщить представителей сообщества. В документе сказано, что самой основной угрозой для ЕС продолжает оставаться российское госагентство Sputnik, телевизионный канал RT, фонд «Русский мир». Кроме того, еще одной угрозой Европарламент считает деятельность федерального агентства «Россотрудничество», которое подчиняется российскому Министерству иностранных дел. Наиболее подверженными влиянию пропаганды РФ, в том числе, через СМИ, признаны страны «Восточного партнерства».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Испании назвали истинные причины выхода России из Международного уголовного суда
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
23 ноя 2016
16281

В Испании назвали истинные причины выхода России из Международного уголовного суда

Информационное агентство «El Confidencial» пишет о том, что в действительности послужило мотивом для выхода России из-под юрисдикции Международного уголовного суда в Гааге, - передает replyua.net.

23 ноя 2016
10011

Посол Украины в ООН назвал единственную возможность решить проблему водоснабжения а Крыму

Политический шаг в решении проблемы с поставкой в аннексированный Крым водоснабжения заключается в деоккупации полуострова и города Севастополя. Как передает replyua.net, такое заявление озвучил


Последние новости

Нова війна президентських рейтингів в Україні: між Порошенко і Тимошенко

Возле Киева взорвалась котельная, есть жертвы и раненые

Коли відбудеться суд у справі Сущенка невідомо - Фейгін

Льовочкін заперечує звинувачення Авакова

У РФ затримали та передали бойовикам громадянина України - Геращенко

В Европарламенте сравнили Россию с ИГИЛ и «Аль-Каидой»

Адвокат заявив, що українська сторона хоче зірвати допит Януковича

Задорнов отменяет выступления из-за резкого ухудшения самочувствия

Колишні "беркутівці" досі працюють в органах - Горбатюк

Тимошенко рассказала, кто должен стоять у власти в Украине

Українська армія може дати гідну відсіч ворогу - Муженко

Аваков назвал автора разгона Майдана

Песков: отношения РФ и США на уровне «больше уже ничем не испортить»

В Украине скончался первый больной гриппом в этом сезоне

Долги по зарплатам шахтерам начали уменьшаться

В Госдуме рассказали, как Трамп признает Украину «российской»

Аваков звинуватив Льовочкіна у розгоні "Майдану"

С декабря Украина может прекратить поставку воды в «ЛНР» - Тука

Сына Мадонны арестовали за хранение наркотиков

Уряд зробив крок у роздержавленні друкованих ЗМІ

 Новости за день