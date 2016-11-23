В Европарламенте сравнили Россию с ИГИЛ и «Аль-Каидой»

Сегодня состоялось заседание Европейского парламента, в ходе которого состоялось принятие резолюции о противодействии пропаганде, распространяемой третьими силами. Об этом сообщает replyua.net. В том числе, авторы документа упомянули пропаганду Кремля и пропаганду ИГ в качестве угрозы для суверенитета, независимости в политической сфере и безопасности граждан, а также существует угроза территориальной целостности стран-членов Европейского союза.
Авторы резолюции обвинили Россию в предоставлении финансовой поддержки оппозиционным движениям и группам в странах Евросоюза и «использовании фактора международных отношений с целью разобщить представителей сообщества. В документе сказано, что самой основной угрозой для ЕС продолжает оставаться российское госагентство Sputnik, телевизионный канал RT, фонд «Русский мир». Кроме того, еще одной угрозой Европарламент считает деятельность федерального агентства «Россотрудничество», которое подчиняется российскому Министерству иностранных дел. Наиболее подверженными влиянию пропаганды РФ, в том числе, через СМИ, признаны страны «Восточного партнерства».
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