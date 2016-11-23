Меркель раскритиковала действия Трампа

Ангела Меркель, немецкий канцлер, заявила о том, что крайне недовольна решением Дональда Трампа, избранного президента США, разорвать соглашение о Транстихоокеанском партнерстве. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, Меркель подвергла критике действия Трампа и заявила: «Честно вам скажу, что не рада тому, что соглашение уже никогда не станет реальностью. Пока не могу сказать, кто выиграет от такого решения».
Канцлер подчеркнула, что в других соглашениях уже не будет таких преимуществ, которые прописаны в договоре об инвестиционном партнерстве между Евросоюзом и Соединенными Штатами и Трансатлантическом договоре. «Я могу сказать лишь одно. Далее последуют другие торговые соглашения, но там мы уже не увидим тех стандартов, которые есть в этом договоре», заявила канцлер Германии.
Напомним, что Трамп недавно анонсировал, что сразу после вступления в должность президента одним из первых его указов будет процедура выхода США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Напомним, что инаугурация нового президента США пройдет уже меньше, чем через два месяца – 20 января.
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