Европарламент хочет прекратить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС

Руководство двух самых крупных в Европейском парламенте групп обратись в ЕС с просьбой приостановить переговорный процесс на тему членства Турции. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на информационное агентство Reuters. Так, по словам лидера самой крупной в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфреда Вебера, суть обращения касаемо Турции совершенно очевидна: нужно без замедлений прекратить переговорный процесс о вступлении Анкары в ЕС.
С ним соглашается возглавляющий группу социалистов, второй самой крупной фракции в Европейском парламенте Джанни Пителла: «Мы намерены добиваться заморозки переговоров о вступлении». К тому же, по его словам, за период президентства Эрдогана Турция взяла курс на авторитарный режим. Пителла отметил что о правах человека, гражданских правах и демократии не говорят те страны, которые хотят быть членами Евросоюза.
Как известно, в Турции была совершена неудачная попытка свержения действующей власти, в результате чего рабочего места лишились более 110 тысяч граждан. В их числе – военные, ученые, судьи, сотрудники СМИ и руководители курдских движений. Под арест были взяты около 36 тысяч человек.
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