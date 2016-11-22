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В Молдове опровергли информацию о задержании Царева

В Молдове опровергли информацию о задержании Царева
Олег Хвощевський, председатель Союза приднестровцев Украины, ранее на своей странице в Фейсбуке написал о том, что на территории Молдовы задержали Олега Царева, информирует replyua.net. Однако Татьяна Марку, молдавская журналистка, поспешила опровергнуть поступившую информацию.

В свою очередь, Иван Варченко, советник главы МВД Украины, заявил, что, если Царев не был задержан в Молдове, в любом случае его ждет тюрьма в Украине. «Если задержали этого подонка, который виновен в гибели украинцев, Молдова может экстрадировать его в Украину, однако процедура займет длительное время, поскольку в дело вмешается Иентерпол и будет принимать во внимание законодательство страны, где был задержан преступник», отмечает Варченко.

По его словам, Царева быстро выдадут в том случае, если законодательство государства, где его задержали, совпадает с законодательством страны, гражданином которой является преступник. Напомним, что Цареву в Украине предъявлено обвинение в совершении несколько преступлений. Недавно Генпрокуратура приступила к процедуре заочного осуждения.
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