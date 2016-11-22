валюта
СпецтемаТрагическая потеря Украины: под Песками погиб командир украинской разведки

Почему Меркель блокирует предоставление безвиза Украине

Почему Меркель блокирует предоставление безвиза Украине
Давление немецкого канцлера Ангелы Меркель стало причиной очередного перенесения предоставления гражданам Украины и Грузии безвизового режима. Как сообщает replyua.net, об этом пишет шеф-редактор сайта «Обозреватель» Орест Сохар. Такая политика Меркель кажется особо странной с учетом того, что буквально месяц назад она дала твердое обещание президенту Петру Порошенко, что в ноябре «украинцы смогут путешествовать без виз».

С точки зрения некоторых дипломатов в Европе, немецкий канцлер и сейчас симпатизирует Украине. Однако заблокировать предоставление безвизового режима Киеву и Тбилиси ее заставило то, что турецкий президент Эрдоган прибег к миграционному шантажу. В августе текущего года он обещал, что для нелегалов будут открыты миграционные ворота в Евросоюз. Правда, здесь остается не до конца понятной мотивация Ангелы Меркель о том, что заставило ее изменить мнение по поводу украинско-грузинского безвиза именно на протяжении последнего месяца: возможно, в немецком правительстве располагают сведениями о планах Эрдогана, или же турецкого президента некоторое время хотят проверить на выдержку.

В этом вопросе у Меркель был глава Европейского парламента Мартин Шульц. Он не поддерживает перенесение даты предоставления безвиза Киеву, но сейчас его влияние существенно уступает Меркель.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Евросоюз приравнял телеканал «Russia Today» к террористической организации «Исламское государство»
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
21 ноя 2016
15787

Евросоюз приравнял телеканал «Russia Today» к террористической организации «Исламское государство»

Информационное агентство Newsader пишет, что 23 ноября Европейский парламент будет голосовать за резолюцию под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих

21 ноя 2016
10661

Між Конгресом і Трампом вже почалось протистояння щодо України

Побоюючись можливих спроб новообраного господаря Білого Дому Дональда Трампа змінити зовнішню політику Сполучених Штатів, конгресмени-республіканці вже розробили план протидії «російській весні» у


Последние новости

СММ ОБСЄ досі не отримала повного доступу до ділянок розведення військ на Донбасі

Аксенов обвинил Украину в «преступлении против народа Крыма»

СБУ не володіє інформацією щодо обміну Сущенка

Бойцы АТО поставили на место маршрутчика

Почему Меркель блокирует предоставление безвиза Украине

Транш від МВФ: Знову затримки

Парижская прокуратура начала расследование против Олланда

В ГПУ озвучили количество осужденных за преступления против активистов Майдана

Додон готов тесно сотрудничать с Россией

Американо-российские отношения достигли критического уровня – Госдеп

Березовец: для Путина последним хорошим президентом был Обама

В Японии новое землетрясение и цунами

Госдеп США предупредил об угрозе новых терактов в Европе

Украина получила от ЕС дополнительно 54 млн евро на реформы

Аналитик: курс гривны должен стабилизироваться

Кортеж польского премьер-министра попал в ДТП в Израиле, есть пострадавшие

Пекар: после Революции Достоинства у Украины только два пути

Эксперты назвали еще один продукт, который продлевает молодость

Жители «ЛНР» требуют выплатить им зарплату

По решению суда гопредприятие «Антонов» должен выплатить России почти 3 миллиона долларов

 Новости за день