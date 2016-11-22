Почему Меркель блокирует предоставление безвиза Украине

Давление немецкого канцлера Ангелы Меркель стало причиной очередного перенесения предоставления гражданам Украины и Грузии безвизового режима. Как сообщает replyua.net, об этом пишет шеф-редактор сайта «Обозреватель» Орест Сохар. Такая политика Меркель кажется особо странной с учетом того, что буквально месяц назад она дала твердое обещание президенту Петру Порошенко, что в ноябре «украинцы смогут путешествовать без виз».
С точки зрения некоторых дипломатов в Европе, немецкий канцлер и сейчас симпатизирует Украине. Однако заблокировать предоставление безвизового режима Киеву и Тбилиси ее заставило то, что турецкий президент Эрдоган прибег к миграционному шантажу. В августе текущего года он обещал, что для нелегалов будут открыты миграционные ворота в Евросоюз. Правда, здесь остается не до конца понятной мотивация Ангелы Меркель о том, что заставило ее изменить мнение по поводу украинско-грузинского безвиза именно на протяжении последнего месяца: возможно, в немецком правительстве располагают сведениями о планах Эрдогана, или же турецкого президента некоторое время хотят проверить на выдержку.
В этом вопросе у Меркель был глава Европейского парламента Мартин Шульц. Он не поддерживает перенесение даты предоставления безвиза Киеву, но сейчас его влияние существенно уступает Меркель.
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