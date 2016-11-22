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Кортеж польского премьер-министра попал в ДТП в Израиле, есть пострадавшие

Кортеж польского премьер-министра попал в ДТП в Израиле, есть пострадавшие
В Израиле автомобиль главы правительства Польши Беаты Шидло попал ДТП, когда политик ехала из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом передает replyua.net со ссылкой на информацию РАР.

В секретариате правительства Польши сообщили о двух травмированных – речь идет об охраннике из Бюро охраны правительства и работнике канцелярии премьер-министра –экс заместителе Министерства иностранных дел Катажине Кацперчик, занимающей нынче должность советника премьер-министра. Сама Беата Шидло не пострадала. Члены польского правительства проинформировали, что кортеж состоял из пяти машин – трех автобусов, в которых находились представители делегации и две сопровождающие машины.

Вполне очевидно, причиной аварии польской правительственной делегации в Израиле стало то, что одна из машин резко затормозила, а вторая вовремя не смог остановиться и поэтому въехал в него. Беата Шидло находилась в одном из первых автомобилей, которому удалось избежать аварии. В представительстве правительства Польши сообщили, что авария не помешала реализовать до конца всю программу визита, и Шидло провела встречу с главой правительства Израиля.
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