Блогер прокоментував нові химерні ініціативи польської влади

Блогер Соломон Манн дав свої коментарі з приводу нової химерної ініціативи польської влади – інтронізації Ісуса Христа на польський королівський трон, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали зі сторінки експерта в Фейсбук.
Так, блогер відверто називає таку подію «дивною». Польща – вже давно держава з республіканською формою правління, яка, напевно, вже й забула про часи існування монархії. І тут раптом – королем Польщі призначають Ісуса Христа. До того ж, це дійство здійснюється місцевою католицькою церквою за повного сприяння світської державної влади. Власне, надзвичайно химерна ситуація.
За словами блогера, з якого боку не подивись, у цій події не видно нічого хорошого. Наприклад, з точки зору теології – це явне святотатство. Якщо ж запитати політолога, то він назве це явище катастрофою влади. Але, незалежно від того, які інтерпретації цьому надавати і у якому контексті це сприймати, вся ця затія – чистої води ідолопоклонство. Блогер лише цікавиться – як сприйняли цю ініціативу у Ватикані? Чи висловив Франциск «глибоке занепокоєння»? Відтак, блогер цитує рядки з трагедії «Гамлет» Вільяма Шекспіра: «З’явилася якась в державі датській гниль».
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