Феминизм и снег вызвали хаос в Стокгольме - СМИ

Европейское информационное издание «Narod.hr» пишет о смешной и одновременно трагической истории о снеге, женщинах и хаосе, вызванном решением властей Стокгольма следовать требованием феминисток и Партии зеленых, - передает replyua.net.
Как известно, в течение последних нескольких недель на Швецию обрушились мощные снегопады, что вызвало необходимость в очищении автомобильных дорог и других важных объектов инфраструктуры страны. Однако в процесс решила вмешаться Партия зеленых Швеции, которая высказала претензию к властям Стокгольма. По мнению ее лидеров, «традиционная» стратегия уборки улиц от снега, при которой в первую очередь очищаются автомобильные дороги, является шовинистической, поскольку удобна, в первую очередь, мужчинам. По словам феминисток Швеции, мужчины больше используют дороги, в то время как женщины в Стокгольме предпочитают пользоваться тротуарами и боковыми улочками.
Пойдя на поводу у активистов и борцов за права женщин, власти Стокгольма решили выполнить требования авторов петиции. После такого очищения улиц шведской столицы от снега движение транспорта оказалось полностью заблокированным – не мог проехать даже общественный транспорт. Более того, «феминистическая» стратегия очищения Стокгольма от снега привела к почти 1700 судебным искам.
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