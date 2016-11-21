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ЕС создаст Центр противодействия гибридной войне России

ЕС создаст Центр противодействия гибридной войне России
Как передает replyua.net со ссылкой на Associated Press, Европейский союз принял решение о создании Центра противодействия гибридной войне РФ, который будет базироваться в Финляндии. В качестве причин такого решения был назван постоянный рост кибератак, дезинформации и ложных новостей, генерируемых псевдоинформационными порталами.

Представитель правительства Финляндии заявил, что Соединенные Штаты Америки совместно с еще десятью государствами ЕС, в том числе Германией, Францией, Великобританией, а также странами Балтии и Швецией, создадут специализированное учреждение по борьбе с кремлевской пропагандой и прочими угрозами российской гибридной войны. Центр будет работать в тесном контакте с внешнеполитическим ведомством ЕС и НАТО, который имеет несколько центров кибербезопасности.

В ЕС констатировали, что российские экстремистские группы, ведущие гибридную войну, максимальный вред наносят Финляндии, поэтому Центр противодействия гибридной войне будет базироваться именно там. Ведомство будет полностью сформировано весной 2017 года.
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