Портников о том, почему для Украины ценен опыт Хорватии

Как передает replyua.net, Виталий Портников в статье на «newsru» сообщает, что в истории Хорватии и истории Украины много похожего, однако украинцам есть чему поучиться у хорватов – их страна уже входит и в ЕС, и в НАТО.
Портников отмечает, что самым ценным для Украины является хорватский опыт деоккупации территорий, захваченных Сербией при содействии России. Блогер напоминает, что в Хорватии, как и в Украине, появилось множество вынужденных переселенцев, прогрессировал подогреваемый Кремлем сепаратизм, а извне ощущалось сильное давление Запада. Журналист подчеркивает: «Хорватия была еще в худшем положении, чем Украина – когда на нее напали, у нее вообще не было армии, однако власти страны избрали правильную тактику и вернули суверенитет своему государству».
Портников подчеркивает: «Хорваты ждали, пока ослабнет Сербия – а это должно было рано или поздно случиться. Они использовали энергию внутренних переселенцев, создали собственные органы власти оккупированных территорий. В Хорватии полностью искоренили антигосударственные СМИ, а для пророссийских и лояльных к оккупанту политиков создали невыносимые условия существования. И не важно, что властей Хорватии обвиняли в репрессиях против инакомыслия – они создали сильную страну и победили». Журналист резюмирует: «Секрет Хорватии в том, что она долгие годы жила в режиме военного лагеря, а это именно то, что пугает большинство украинцев».
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