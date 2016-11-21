Россия развернула в Калининградской области РЗК С-400

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Россия развернула свои передовые системы ПВО С-400, а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области – заявление об этом сегодня сделал представитель российского оборонного ведомства.
Глава комитета по обороне Российской Федерации в верхней плате Государственной Думы сегодня заявил, что передовые РЗК С-400, которые были доставлены в Калининградскую область еще в сентябре текущего года, были развернуты у границ с Европейским союзом. Он добавил, что также в Калининградской области развернуты ОТРК «Искандер», оснащенные баллистическими ракетами, способными уничтожать системы ПВО и ПРО противника. Сообщение о таком заявлении российского чиновника появилось сегодня на сайте «РИА Новости».
Виктор Озеров уточнил, что такие действия Кремля продиктованы недавними заявлениями НАТО об укреплении обороны Европейского союза, в частности – размещении дополнительных систем ПРО. Напоминаем, что вчера ПА НАТО заявила, что «агрессия России против Украины является главной угрозой безопасности в современном мире», и что «НАТО сконцентрирует свое внимание на превращении Крыма в военную базу РФ».
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