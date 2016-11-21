Государственный переворот в Черногории пытались совершить те же лица, что принимали участие в оккупации Крыма

На сайте «Патриоты Украины» появилась информация о том, что одним из участников попытки государственного переворота в Черногории, предотвращенной сербской полицией, является Александр Синджелич, принимавший участие в российской операции по захвату Крыма, - передает replyua.net.
Синджелич осуществлял подготовку к операции – по его совету подбирались кандидатуры «добровольцев» и допускались к участию в операции по оккупации Крыма. Синджелич является сербским радикалом – он учредил организацию «Сербские волки». В данный момент он находится под следствием в Черногории – ему предъявлено обвинение в попытке государственного переворота и подготовке покушения на премьер-министра страны. Кроме того, полиция Сербии и Черногории установила, что у него есть прямые связи с Министерство обороны Российской Федерации.
На сайте «Крым.Реалии» вчера было опубликовано видео, содержащие доказательства причастности Синджелича к операции по захвату Крыма. На нем сербский политолог, глава Фонда СЕАС Венцислав Буйич рассказывает, что к кремлевской спецоперации по оккупации Крыма причастен еще один серб – Братислав Живкович, который помогал проводить так называемый референдум в Крыму весной 2014 года, также связанный с Синджеличем.
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