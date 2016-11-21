До конца года Болгария окончательно отгородится от Турции забором

По утверждению главы болгарского Минобороны Николая Ненчева, до конца текущего года планируется завершить сооружение забора возле турецкой границы, благодаря чему станет возможным предотвращение наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщает replyua.net.
После того, как правительство Бойко Борисова подало в отставку, министр обороны Болгарии заявил, что намерен оказывать новому руководителю оборонного ведомства разностороннюю помощь после его официального вступления в должность. Этому должно предшествовать формирование нового состава правительства.
Говоря о ситуации в приграничных районах Турции, Сербии и Македонии, Ненчев заявил, что ее нужно считать ее не слишком опасной. Также чиновник акцентировал большое внимание на важность отношений Софии с самыми близкими соседями, в частности, касаемо такого актуального сейчас вопроса противодействия потоку нелегальной миграции.
На сегодняшний день граница Болгарии и Турции разделена забором, общая длинна которого составляет немногим более 130 миллионов евро. Предварительные подсчеты показали, что для строительства забора нужно примерно 75 миллионов евро.
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