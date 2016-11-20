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У НАТО пообіцяли зосередити увагу на Росії

У НАТО пообіцяли зосередити увагу на Росії
Російська Федерація набула статусу світового подразника для цивілізованих держав. Відтак, протидію їй обіцяють зробити центральним питанням діяльності низки міжнародних організацій, зокрема – Північноатлантичного альянсу, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Цензор.нет».

Так, сьогодні, двадцятого листопада 2016 року, у турецькому місті Стамбул продовжилась робота Парламентської асамблеї держав-членів НАТО. У ході цього заходу командувач Військово-морських Сил Альянсу віце-адмірал Клайв Джонстон наголосив, що вся увага організації віднині знову зосереджена на Російській Федерації. На думку військового, Москва прагне до встановлення власного світового порядку, який суперечить нормам міжнародного права.

Віце-адмірал зауважив, що замість того, щоб намагатись спільно з Альянсом вирішити важливі проблеми, що постали перед людством, Російська Федерація навпаки намагається загострити конфлікти. Джонстон також зазначив, що багато уваги НАТО приділить своїм відносно новим членам – Балтійським державам – які занепокоєні постійними вторгненнями Москви у їх повітряний простір та територіальні води. Тим не менш, військовий наголосив, що у членів Альянсу немає бажання розв’язувати «нову Холодну війну» - вони намагатимуться діяти так, щоб і інтереси свої захистити, і уникнути ескалації конфлікту.
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