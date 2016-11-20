В предвыборной гонке во Франции лидирует пророссийский кандидат

Издание «The Independent» сообщает, что последние социологические опросы во Франции показали, что в предвыборной гонке лидирует Марин Ле Пен, глава ультраправой партии «Национальный фронт» - ее рейтинг намного выше, чем у ее соперников за президентское кресло, - передает replyua.net.
СМИ сообщает, что 29% респондентов отдали свое предпочтение лидеру «Национального фронта», в том время как Николя Саркози поддерживают лишь восемь процентов опрошенных. Общественная поддержка лидера левых Жан-Люка Меланшона еще меньше – он отстает от Саркози на пятнадцать процентов. Как ни парадоксально, но на фоне тех проблем, в которые погрузилась Франция в последние годы, рейтинг Ле Пен оказался самым высоким – такие результаты продемонстрировало социологическое исследование, проведенной компанией Ipsos, в котором были разыграны пять различных сценариев.
По мнению экспертов, такие результаты увеличивают опасения, что Ле Пен может стать новым президентом Франции на волне глобального роста популизма во всех западных странах – именно с этим процессом они связывают решение британцев о выходе страны из Европейского союза, а также победу Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.
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