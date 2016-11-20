Даля Грибаускайте: Литва готова к любым действиям Кремля

Литовский президент Даля Грибаускайте считает, что соседи Российской Федерации должны в любой момент быть готовыми к каким-либо действиям руководства Кремля. Как передает replyua.net, такую точку зрения она озвучила в беседе с журналистами CNN в ответ на вопрос об окончательной цели Москвы в балтийских странах. В частности, подчеркнула Грибаускайте, у всех есть «догадки» касаемо этого. При этом, она не захотела раскрыть детали своих соображений.
Говоря о Литве, Даля Грибаускайте заявила, что ее страна готова к любому развитию событий. «Нам хорошо известно о непредсказуемости и опасности нашего соседа, однако мы уже давно вынуждены жить в подобных условиях», - сказала она. При этом, политик заявила, что официальный Вильнюс вкладывает немалые средства для гарантии безопасности Литвы, повышения оборонной способности и развитию международных отношений. «Хочу повториться: мы не можем допустить, чтобы повторилась ситуация, сложившаяся накануне Второй мировой войны, когда нам не удалось себя защитить и российские войска оказались на нашей территории. Это никогда уже не повторится», - подчеркнула Грибаускайте.
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