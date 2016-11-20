валюта
СпецтемаПортников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности

Королева Елизавета готовится к встрече с Трампом

Королева Елизавета готовится к встрече с Трампом
Весной будущего года королева Елизавета Вторая встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает replyua.net со ссылкой на Укринформ.

Мировые СМИ сообщают, что королева Великобритании отправит поздравительную телеграмму Трампу только в день инаугурации, 20 января, а встретиться с ним сможет не раньше весны 2017 года. Кроме того, в поздравительной телеграмме Елизавета Вторая также пригласит Трампа на торжественный прием. Один из источников, близкий к английской королеве, рассказал, что в правительстве Великобритании уверены, что скорейшая встреча президента Трампа и королевы Елизаветы Второй станет мощным оружием, которое поможет «сойтись с новым президентом». Как уверяет источник, переговоры о встрече должны начаться уже в ближайшие дни.

Напомним, что Трамп также успел пообщаться по телефону с Терезой Мэй, британским премьер-министром. Как отмечают СМИ, в разговоре с Мэй миллиардер попросил пожелать английской королеве всего самого лучшего, а также заявил, что его мать была самой преданной фанаткой Елизаветы Второй.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Сотник: отныне мы станем свидетелями последнего путинского акта
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
19 ноя 2016
29344

Сотник: отныне мы станем свидетелями последнего путинского акта

Александр Сотник пишет, что недавно в российское информационное пространство был сделан едва заметный, но очень значимый вброс – было опубликовано интервью известного профессора истории о том, что

20 ноя 2016
24221

Трагическая потеря Украины: под Песками погиб командир украинской разведки

Сегодняшнее утро ознаменовалось печальным известием для Украины. Как передает replyua.net, недалеко от населенного пункта Пески военные силы Украины вступили в бой, в результате которого погиб


Последние новости

Боровой: немного интересной экономической статистики

Обнародован рейтинг самых развитых мегаполисов на планете

Королева Елизавета готовится к встрече с Трампом

Дружба Путина и Дутерте может стать новой угрозой для Запада - Reuters

В понедельник центр Киева перекроют в связи с празднованием годовщины Революции достоинства

Срна собирается перейти в «Барселону»

Жители Воронежа вышли на митинг против действий Путина в Сирии

Слушания по транзитному контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольме начнутся 21 ноября

Падающий со сцены пьяный Лепс вызвал ажиотаж в соцсетях, - видео

Пограничники Донецкой области задержали чиновника «ДНР»

Последствия обстрела: Авдеевка и пригород Донецка без воды

Манн: гастролер «руханул» в Украине

Несвобода в «ЛНР» – крушение иллюзий сторонников СССР

На Землю надвигается самая мощная магнитная буря

Портников: и все-таки они очень наивные и забывчивые

При Трампе улучшение отношений США и России вряд ли возможно – Портников

Лукашенко выдвинул новую версию распада СССР

На Киевщине начальник убил подчиненного из-за зарплаты

ГСЧС: 20 и 21 ноября в Украине штормовое предупреждение

Опрос в РФ: россияне надеются на милость Трампа

 Новости за день