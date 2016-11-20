Королева Елизавета готовится к встрече с Трампом

Весной будущего года королева Елизавета Вторая встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает replyua.net со ссылкой на Укринформ.
Мировые СМИ сообщают, что королева Великобритании отправит поздравительную телеграмму Трампу только в день инаугурации, 20 января, а встретиться с ним сможет не раньше весны 2017 года. Кроме того, в поздравительной телеграмме Елизавета Вторая также пригласит Трампа на торжественный прием. Один из источников, близкий к английской королеве, рассказал, что в правительстве Великобритании уверены, что скорейшая встреча президента Трампа и королевы Елизаветы Второй станет мощным оружием, которое поможет «сойтись с новым президентом». Как уверяет источник, переговоры о встрече должны начаться уже в ближайшие дни.
Напомним, что Трамп также успел пообщаться по телефону с Терезой Мэй, британским премьер-министром. Как отмечают СМИ, в разговоре с Мэй миллиардер попросил пожелать английской королеве всего самого лучшего, а также заявил, что его мать была самой преданной фанаткой Елизаветы Второй.
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