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Лукашенко выдвинул новую версию распада СССР

Лукашенко выдвинул новую версию распада СССР
Александр Лукашенко, президент Беларуси, считает, что основной причиной распада Советского Союза был дефицит товаров первой необходимости. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс, такое заявление от главы государства прозвучало во время пресс-конференции в Минске.

По словам Лукашенко, каких-то удивительных причин долго искать не надо. «Ищете причины распада СССР? Сочинять ничего не нужно – в СССР не хватало стирального порошка. Мне было жалко смотреть на измученных женщин, стоявших в очередях. Да и я сам не один раз простоял в такой очереди, чтобы купить двадцать пачек хорошего импортного порошка», подчеркнул президент Беларуси. По его мнению, именно без порошка было очень тяжело, однако всего остального также не хватало.

«В Беларуси не занимались житейскими проблемами, хотя можно было поставить сотни модулей и засыпать этим порошком всю страну. Нам уже пора переходить к решению именно таких проблем и исправлять прошлые ошибки. В отличии от времен СССР, нужно обеспечить население всеми необходимыми товарами и продуктами», заявил белорусский президент.
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