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Бунт против Трампа в Париже: на улицы города вышли недовольные американцы

Бунт против Трампа в Париже: на улицы города вышли недовольные американцы
Около четырех сотен граждан, являющихся противниками избрания Дональда Трампа президентом США, вышли в центр французской столицы на митинг. Как сообщает replyua.net со ссылкой на France24, данное мероприятие сопровождал лозунг «Париж против Трампа». Будущему главе Белого дома предъявили обвинения в «расизме» и «сексизме».

О проведении этого митинга стало известно через социальные сети. Предполагалось, что в этой акции объединятся американцы, французы и граждане других государств, подвергающие критике политику республиканца. Участники акции выражают опасения, что политика нового американского лидера поставит под сомнение все достижения по вопросам религии, расовой принадлежности и прав представителей сексменьшинств. Согласно информации самих инициаторов, участниками нынешней акции стали несколько сотен тысяч жителей Парижа, хотя в правоохранительных органах статистика совершенно иная – там оценили число участников «несколькими сотнями».

Напомним, что официально Дональд Трамп станет американским президентом 20 января 2017 года. Его предвыборная кампания сопровождалась достаточно скандальными заявлениями, среди которых – планы запретить мусульманам въезд в США и выселение из страны всех нелегальных мигрантов.
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