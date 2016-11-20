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Власти Австрии сделали новое заявление по санкциям против РФ

Власти Австрии сделали новое заявление по санкциям против РФ
Ни для одной европейской страны антироссийские санкции не могут считаться выгодными, и они приносят большой убыток, однако Европа не отменит их, поскольку намного важнее экономического успеха европейские ценности.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Republic, такое заявление прозвучало от Кристиана Керна, австрийского канцлера. По его словам, Россия также остается для Европы очень ценным экономическим партнером, и Австрия исторически связана с РФ, однако санкции отменять никто не собирается. Когда журналисты поинтересовались у Керна, что он думает о тех политиках, которые призывают к отмене антироссийских санкций, канцлер подчеркнул, что главным является следование европейским ценностям. «Если смотреть с точки зрения экономики, то эти санкции невыгодны никому, но европейские ценности для нас более важны, нежели краткосрочные успехи в экономике», отметил Керн.

Напомним, что несколько дней назад Барак Обама совершил поездку в Европу, одну из последних на посту президента. Он встретился с главами Германии, Франции, Великобритании, Испании и Италии. По итогам встречи было принято решение о сохранении антироссийских санкций.
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