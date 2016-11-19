Мэй заявила о продолжении давления на Россию

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, сегодня заявила о том, что провела переговоры с Ангелой Меркель, сообщает replyua.net со ссылкой на РБК-Украина. По словам британского премьера, во время переговоров с немецким канцлером была заключена договоренность о том, что Германия и Великобритания продолжат оказывать давление на Россию.
Мэй подчеркнула, что речь идет о разных механизмах давления, в том числе и о продолжении действия антироссийских санкций. «Великобритания и Германия продолжат оказывать давление на РФ. Мы не исключаем, что будут введены дополнительные ограничения в адрес лиц, которые нарушают международное законодательство по правам человека», отметила британский премьер-министр. Такое заявление было сделано после переговоров с Ангелой Меркель, которые накануне прошли в Берлине.
Напомним, что вчера Барак Обама провел конференцию, на которой присутствовали Тереза Мэй и Ангела Меркель, а также руководители Франции, Италии и Испании. На конференции обсуждали вопросы, связанные с давлением на Россию, ситуациями в Сирии и в Украине, а также с возможными последствиями выборов в Соединенных Штатах.
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